Le storie, i profumi e le canzoni: al Politeama uno spicchio di Napoli

Una serata ispirata alla magìa della città partenopea e ai suoi brani musicali più belli. Domenica alle 18, al Politeama di Tolentino, va in scena "Napoli tra storie e canzoni" con la pianista Mirthe Goldman, il tenore Silvano Paolillo e i racconti di Piero Piccioni. Una produzione presentata dall’associazione "Ut Re Mi" e dalla Scuola civica di musica Scodanibbio di Macerata. "Napoli e le sue atmosfere, il suo paesaggio e la sua poesia fatta di profumi, del vocìo delle sue strade, dei colori e della vita che da secoli brulica per rioni e quartieri – spiegano dal Politeama –. Goldman e Paolillo propongono con freschezza e partiture originali alcune fra le più belle canzoni napoletane e portano sul palco con voce piena, chiara, appassionata, le melodie, i frammenti di vita e le atmosfere creative tra Ottocento e Novecento. Piccioni accompagna il pubblico in un racconto, una visita guidata, quasi un colloquio intimo fra chi se ne intende e sa bene che Napoli ‘’o la ami o è inutile che te la spiegano“".

Biglietti 15 euro disponibili al botteghino in corso Garibaldi oggi dalle 17 alle 20 e dopodomani da tre ore prima dello spettacolo, online all’indirizzo http:www.liveticket.itpoliteamatolentino. Info 0733 968043, www.politeama.org.

Lucia Gentili