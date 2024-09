L’estate della polizia locale: oltre 4mila multe

Oltre 4mila violazioni accertate del codice della strada, e in particolare più di 500 per sosta selvaggia, controlli sulle occupazioni del suolo pubblico delle attività, e tre verbali di contestazione per i rumori eccessivi nei locali della movida. Sono una parte dei numeri dell’intensa attività svolta questa estate dagli agenti della polizia locale di Civitanova, guidata dal comandante Daniela Cammertoni.

"La polizia locale ha fatto e sta facendo tanto, in più ambiti, per garantire la sicurezza della città – commenta il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Volontà dell’amministrazione è potenziare la polizia locale, anche attraverso un concorso per l’assunzione di un dirigente, che serve a una città come Civitanova".

I dati riguardano il periodo che va dal 15 giugno al 31 agosto. Per quanto riguarda gli incidenti stradali, dal primo luglio alla fine di agosto ne sono stati accertati 67, di cui 21 in orario notturno. I 21 incidenti rilevati di notte sono avvenuti due in via Civitanova, uno in via Martiri di Belfiore, uno in via Costamartina, due sul lungomare sud, uno in via Indipendenza, uno in via Buozzi, uno in via S. Costantino, uno in via Carducci, due in via Colombo, uno in via Matteotti, due in via IV Novembre, uno in via da Vinci, uno in via D’Azeglio, uno in via Molise, uno in via De Amicis, uno in via Doria e uno in corso Umberto I. Sono stati effettuati posti di controllo lungo le principali stradee per verificare la regolarità dei veicoli e dei documenti: in particolare è stata data priorità ai controlli dei ciclomotori eccessivamente rumorosi. I veicoli controllati sono stati 394 di cui 205 ciclomotori. Per 3 scooter "fracassoni" è stata inoltrata richiesta di revisione straordinaria all’Ufficio provinciale dei trasporti.

Sono state accertate 4.077 violazioni di norme del codice della strada, di cui 895 dopo le 20. In particolare, 364 i verbali per superamento dei limiti di velocità, 11 verbali per circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, 88 verbali per sosta negli spazi riservati ai disabili, 252 verbali per sosta sui marciapiedi, 159 verbali per sosta sugli attraversamenti pedonali e 114 verbali per sosta nei pressi di incroci.Gli agenti hanno effettuato controlli sistematici dei dehors: sette i verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nel gennaio scorso è stato affidato per l’anno in corso alla ditta Frenexport il servizio consistente nel noleggio di un fonometro con operatore, e nell’assistenza di supporto al personale della polizia locale per il controllo delle emissioni acustiche nei locali della movida civitanovese. Le misurazioni sono state fatte dopo le 23 dagli agenti della polizia locale con il tecnico munito di fonometro. Sono state effettuate sei misurazioni che hanno portato a tre verbali di contestazione per violazioni relative all’inquinamento acustico, che è punito con la sanzione pecuniaria da mille a 10mila euro.

