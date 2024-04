L’ex chiesa di San Rocco diventerà un auditorium. La giunta, infatti, ha approvato il progetto esecutivo di restauro del complesso degradato e fatiscente che si trova in vicolo Costa (di fronte al ristorante Il Pozzo), redatto dai progettisti della Kalipè Studio srl, l’architetto Marco Emanuel Francucci e l’ingegner Ilaria Francioli. Finanziato per 1,6 milioni con fondi Pnrr, il progetto prevede il rifacimento del tetto da realizzarsi con sistema costruttivo analogo a quello originario e, dunque, costituito da travi in legno e manto di copertura in coppi e sottocoppi, la sistemazione delle mura esterne che verranno ripulite dalla erbacce cresciute negli anni e saranno ripristinati i mattoni mancanti e sostituiti quelli ammalorati e la realizzazione di "cuciture armate" agli incroci delle mura perimetrali, in modo da rendere l’immobile più sicuro e resistente. I due portoni in legno esistenti saranno restaurati, mentre un terzo portone che è andato distrutto negli anni dovrà essere ricostruito ex novo. E’ prevista anche la realizzazione di un soppalco in acciaio, previa demolizione delle strutture fatiscenti che si trovano all’interno. "Obiettivo degli interventi - si legge nella relazione tecnica - è arrestare i fenomeni di degrado in atto o contenerli, laddove non sia possibile escludere la loro nuovo insorgenza ricostituire, con opere di integrazione e sostituzione, la natura formale e strutturale delle superfici e degli elementi architettonici e decorativi e consolidare le superfici per preservarne le caratteristiche formali e strutturali ed evitare l’insorgenza di nuovi fenomeni".