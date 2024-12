"Li matti de Monteco’" a Roma per l’evento nella sede della Fao

Nuovo importante appuntamento per "Li matti de Monteco’", recatisi nella sede della Fao a Roma per l’evento dell’Associazione delle Donne delle Nazioni Unite (l’ente ingloba dipendenti o ex dipendenti dell’Onu e del Ministero degli Esteri). Un evento di spicco, finalizzato alla raccolta fondi per finanziare programmi educativi nei paesi in via di sviluppo. A partecipare i massimi vertici dell’organismo internazionale che si occupa di alimentazione e agricoltura, come il presidente Wu Dongyu e il vicepresidente Maurizio Martina (ex ministro nei Governi Renzi e Gentiloni). Li matti de Montecò sono stati l’unico gruppo folk di tutta Italia e unica associazione a rappresentare le Marche. Il presidente Claudio Scocco e diversi membri hanno allietato i presenti esibendosi nelle danze popolari e in un’animazione itinerante.

Andrea Scoppa