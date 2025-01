Li Matti de Montecò e l’Argentina. Un legame sempre più stretto. Due gruppi folk si esibiscono insieme

In occasione dell’Anno delle radici italiane nel mondo e della manifestazione "Turismo delle radici", Montecosaro ha ospitato l’associazione Familia Marchigiana de Rosario e rafforzato i legami con gli emigrati in Argentina o i loro discendenti. L’iniziativa è stata ideata da Li Matti de Montecò e il gruppo folk si è avvalso della collaborazione del Centro Studi Montecosaresi, del Museo dell’Emigrazione Marchigiana e Italea Marche. L’evento si è svolto nella sala consiliare del Comune di Montecosaro alla presenza del sindaco Lorella Cardinali, l’assessore Roberto Martinelli e esponenti della Regione Marche come il consigliere Pierpaolo Borroni e l’assessore regionale Andrea Maria Antonini. Dal 2003 è nata una collaborazione, ormai più una amicizia, che ha unito diciamo virtualmente i ragazzi di Rosario con Li Matti de Montecò.

Due anni fa, infatti, l’associazione argentina aveva contattato Monia Scocco, l’insegnante di ballo del gruppo montecosarese, per apprendere le basi della danza della nostra tradizione e, dopo tanta comunicazione per vie social e telematiche, si è arrivati a questa giornata istituzionale. L’iniziativa è stata accompagnata da momenti di riflessione e approfondimento, nonché dalla prima esibizione assieme dei due gruppi folk. Si è conclusa con il Comune a consegnare un piatto di ceramica all’associazione Familia Marchigiana.

Andrea Scoppa