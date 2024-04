Lo show di Buonavoglia. Derby alla Civitanovese

2

CIVITANOVESE

3

: Orsini, Tomassetti, Balbo (20’ st Di Biagio), Sosa, Di Lallo, Bracciatelli (20’ st Frulla), Cardinali (28’ st Moscati), Nasic (41’ st Salvucci), Garcia, Borrelli, Santoro (28’ st Giuggioloni). All. Possanzini.

CIVITANOVESE: Testa, Pasqualini, Franco, Visciano, De Vito, Passalaqua, Buonavoglia (34’ st Bagnolo), Domizi, Spagna (37’ st Verini), Becker, Strupscheki (27’ st Ruggeri). All. Alfonsi.

Arbitro: Polizzotto di Palermo.

Reti: 2’ Borrelli, 7’, 20’ e 15’ st Buonavoglia, 38’ st Moscati.

Note: spettatori oltre 1.000, angoli 8-4 per gli ospiti. Ammoniti Balbo e Sosa del Tolentino, Becker, Franco e Domizi della Civitanovese. Espulso al 43’ st Ballanti direttamente dalla panchina.

Con una splendida tripletta di Buonavoglia la Civitanovese vince il derby e resta a un punto dalla capolista Montefano, sua prossima avversaria. Quella al "Della Vittoria" è stata una bella sfida, combattuta, fra due squadre di talento, che si sono affrontate a viso aperto, creando molte occasioni. Ha aperto le danze il Tolentino al primo affondo (2’): azione veloce, Garcia mette al centro per Borrelli che anticipa tutti per l’iniziale vantaggio cremisi. La Civitanovese non ci sta e reagisce da grande squadra qual è: al 7’ Buonavoglia ruba un pallone in area e batte Orsini facendo passare il suo sinistro sotto le gambe di Di Lallo; poi al 20’ l’attaccante esterno si inserisce sulla destra e infila il portiere con un perfetto diagonale. Al 34’ viene annullato dall’arbitro un gol di Spagna (di testa) per fuorigioco. Nella ripresa, dopo due tiri pericolosi di Becker e Pasqualini in avvio – deviati in corner dall’ottimo Orsini –, il Tolentino gioca bene e con Santoro ha la palla del pareggio, ma la sua incornata finisce alta. E qui esce fuori la caratura della Civitanovese, capace di chiudere il match nel momento migliore dell’avversario. E’ il 15’, Becker mette dentro un lungo traversone che Buonavoglia insacca di testa, ben appostato sul secondo palo. Mister Possanzini inserisce forze fresche per riaprire la gara. E il campo gli dà ragione perché Moscati (in gol anche all’andata) trova al 38’ la zampata vincente, sotto porta, per il 2-3. Però è tardi, la Civitanovese alla fine vince con merito.

Mauro Grespini