Lo spot è online, piovono i commenti e ironie

Sbarca sui social il video promozionale dell’estate, postato dal sindaco. Poche decine finora i commenti e la platea si divide tra chi apprezza e chi stronca il risultato. Protagonisti il sole e il mare uniti a leggerezza, aperitivi, movida. Nel promo commissionato dal Comune, è assente Civitanova Alta e spariscono i riferimenti ai festival culturali per lasciare spazio a una Civitanova "da bere". È il prevalente mood del video realizzato dalla Cuk Studio con due attori, Enrico Verdicchio ed Elena Matteucci, e due influencer, Abbia Maswi e Pierpaolo Pretelli e nei loro profili Instagram lo storytelling è al momento comparso solo tra le "storie", che durano appena 24 ore.

Il risultato per qualcuno è eccellente, con una Civitanova definita "la città più bella del mondo" oppure "carina, simpatica, complimenti agli autori". Molti i like. Ma non mancano anche i giudizi feroci. "Questa è solo la Civitanova beach only vip edition, manca il cuore" uno dei più severi, insieme con "cine panettone estivo" e alla obiezione di una narrazione "lontana da quello che siamo realmente".

Il post del sindaco ha pure scatenato chi ha colto al volo l’occasione per denunciare la condizione delle strade. "Bello lo spot e Civitanova, ma se rifacciamo gli asfalti sarà ancora più bella" e poi "via D’Annunzio come Baghdad" e ancora "inquadrate pure le buche e i marciapiedi e avvisate i turisti dei pericoli". C’è chi rimpiange i vecchi promo e scrive "molto vacanza vip, meglio Wonderful Life di Doppieri", realizzato dieci anni fa dal regista civitanovese e che aveva puntato tutto sull’identità della città.

Il sindaco Fabrizio Ciarapica difende il prodotto a cui affida la promozione: "Tengo a dire che il contenuto di questo video è il frutto della piena condivisione con gli operatori turistici, con i quali abbiamo fatto squadra per mesi, e lo ha realizzato una delle società tra le più importanti del territorio, che ha soddisfatto quelli che erano gli obiettivi". Quanto alle critiche piovute per le strade dissestate "non voglio giustificarmi con il detto “mal comune mezzo gaudio“, ma tutte le città soffrono di questo problema. Poi voglio ricordare che durante il nostro mandato abbiamo investito circa 10 milioni di euro in manutenzione di asfalti e marciapiedi, e che saranno destinati alla sistemazione delle strade 2,5 milioni di euro dei 3,5 dell’avanzo di amministrazione realizzato a chiusura del bilancio consuntivo".