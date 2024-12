L’opposizione: "Il paese in condizioni peggiori di quattro anni fa"

"Il sindaco si autocelebra per opere realizzate o in corso di realizzazione. Ma la maggior parte di queste derivano dall’attività avviata da noi nei cinque anni precedenti. Ci vuole onestà intellettuale. Perché non parla delle opere da lui realmente fatte, con risultati mediocri, come la scarpata ancora infestata da canne ed erbacce a ovest del campo da calcio di via Roma e il pasticcio dei lavori sulla strada rurale via San Giovanni, o le pensiline hi-tech per i bus realizzate ma inutilizzate? Centinaia di migliaia di euro spesi". Matteo Matteucci, capogruppo dell’opposizione Petriolo Domani, interviene dopo il punto sulle opere pubbliche fatto dal primo cittadino Matteo Santinelli. "La ricostruzione pubblica del centro è ferma, esclusi il museo De Minicis e i lavori in corso al santuario della Madonna della Misericordia, opere il cui iter era stato avviato dalla precedente amministrazione – prosegue –. Per palazzo De Nobili, dopo quattro anni Santinelli è arrivato solo all’avvio della gara per assegnare la nuova e necessaria progettazione del recupero, e grazie all’ordinanza speciale del commissario. La questione più grave è la scuola media Martello. Da due anni, al posto della scuola c’è un cratere a causa del fallimento e dell’ostinazione dell’amministrazione. Ora si è affidato un incarico per una riprogettazione della scuola, che prevederà una struttura più piccola. La spesa per rifare il progetto è di 190mila euro. Durante l’ultimo consiglio il sindaco, purtroppo, non ha risposto a diverse questioni cruciali per la ricostruzione dell’edificio scolastico demolito. Petriolo oggi appare in condizioni peggiori di quattro anni fa".