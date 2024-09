Lotta al degrado in via Roma. Restyling delle case popolari

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del condominio di via Roma 395, un fabbricato di proprietà del Comune, di Erap e di privati con esercizi commerciali che avevano fatto richiesta per un intervento ad hoc relativo alla sistemazione della facciata diventata pericolosa e per la quale era stato disposto un sistema speciale di impalcature. La situazione del condominio aveva favorito, inoltre, una situazione di degrado in merito alla quale l’amministrazione ha deciso di intervenire per ripristinare la sicurezza e l’igiene urbana. "Siamo soddisfatti di aver mantenuto anche questo impegno inserito nel piano delle opere pubbliche – ha commentato l’assessore Andrea Marchiori –. Per 15 anni i residenti e i commercianti dell’area hanno atteso che venisse ristrutturato il palazzo, non solo per ragioni estetiche ma, soprattutto, per l’igiene e la sicurezza. In questi tre anni abbiamo lavorato in sintonia con Erap e con l’amministrazione del condominio per trovare la soluzione condivisa e ora, grazie all’impegno del direttore di Erap Saturnino Di Ruscio, si è dato il via ai lavori. Nei mesi scorsi avevamo rimosso l’impalcatura provvisoria che, dopo tanti anni, si era trasformata in permanente. Doveva servire per la sicurezza e, invece, era divenuta essa stessa pericolosa con il passare del tempo. Abbiamo fatto un intervento immediato con un nuovo impalcato di protezione comunicando ai condomini che avremo dato avvio ai lavori in tempi rapidi e così è stato".