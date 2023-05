Lotto, terno da 22.500 euro

La fortuna bacia ancora una volta l’entroterra maceratese: la dea bendata ha bussato stavolta a Castelraimondo, per la precisione alla Tabaccheria Luna di Alessandra Pacifici in via Monte Gemmo 2, dov’è stato realizzato un terno secco al Lotto da 22.500 euro da parte di un anonimo giocatore. Con quest’ultima vittoria ammontano a 4,5 i milioni di euro distribuiti nell’ultimo concorso del Lotto, per un totale di 455 milioni da inizio anno. Come già detto, dal punto di vista del gioco il 2023 si è rivelato finora un anno molto fortunato per la provincia di Macerata, essendosi susseguite da febbraio diverse vincite: dal 6 più ricco della storia del Superenalotto (5 quote vinte su 90, da 4 milioni di euro ciascuna) al "Dolce Forno" di Montecassiano, fino ai 500mila euro vinti a Mogliano al VinciCasa; nel mezzo, addirittura un milione e 258 euro vinti al Risto bar di Gagliole, di fronte al cementificio ex Sacci in località Basciano, scommettendo dieci euro al Million Day.

Alessio Botticelli