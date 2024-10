Lube, la testa è a Perugia: "Sarà una partita speciale"

La partenza è stata fissata per sabato pomeriggio. Dopo una seduta video per studiare gli avversari e un allenamento in palestra, la Cucine Lube Civitanova si muoverà in pullman alla volta di Perugia e domenica sera proverà a opporsi ai campioni d’Italia, del mondo e trionfatori della Supercoppa: la Sir Susa Vim. Insomma la squadra più forte della SuperLega 2024-2025, la grande favorita per lo Scudetto. Intanto ieri il collettivo biancorosso ha svolto una doppia seduta di lavoro all’Eurosuole Forum. Reduce dal lunedì di riposo, la squadra si è ritrovata col sorriso e serena dopo la convincente vittoria di domenica su Cisterna, un 3-0 impreziosito dal ritorno in campo, nel vero senso della parola e non per comparsate senza attaccare, di Alex Nikolov. L’affermazione ha confermato come Civitanova sia spietata in casa, 3 gare e 3 vittorie senza concedere punti. Ovviamente andrebbe invertito il trend in trasferta. Farlo domenica sera al PalaBarton appare proibitivo, ma coach Giampaolo Medei, dirigenza e tifosi si augurano quantomeno di vedere una Lube sempre in gara mentalmente e non colpita da blackout assurdi come nei precedenti viaggi a Milano e Verona. Romano Giannini, secondo allenatore della Lube, ha parlato del momento biancorosso a Radio Arancia, media partner del club: "Spesso dopo le sconfitte la settimana è migliore perché ci si allena con ancora più cattiveria. C’erano state belle battaglie tra squadra A e squadra B e gli effetti si sono visti domenica. Contro Cisterna abbiamo avuto un bell’approccio e messo sotto gli avversari. Aggiungo senza servire particolarmente bene".

In casa finora siete senza pietà...

"Sì all’Eurosuole Forum stiamo sciorinando una bella pallavolo".

Perché non accade altrettanto in trasferta?

"Non lo so spiegare. Però a Verona il risultato è un po’ bugiardo, perché abbiamo sì mollato nel quarto set, ma meritavamo di portar via qualcosina in più. Posso solo dire che fuori casa negli sport di squadra spesso serve un carattere diverso e avendo tanti giovani magari si deve crescere su questo aspetto".

Domenica ecco Perugia...

"È sempre una partita speciale. Affrontiamo il team che non solo in questo momento, ma nell’ultimo anno, è stato superiore a tutti in Italia. E ha vinto ogni competizione disputata. Comunque si gioca sei contro sei, è una partita di pallavolo e vediamo che cosa può succedere. Dobbiamo pensare a proporre il nostro gioco anche lontano da casa e chissà che non si possa portare via punti dal PalaBarton".