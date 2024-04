Lucia Nardi al Salone del libro di Torino con ’Note segrete’

La scrittrice Lucia Nardi sarà presente al Salone del libro di Torino 2024 con la sua ultima opera “Note segrete” per Monetti editore e con la preziosa prefazione dello stesso Salvatore Monetti. Proprio allo stand dell’editore si terrà l’intervista all’autrice, che narrerà la sua evoluzione stilistica e declamerà alcune liriche della silloge. I temi principali sono l’evoluzione e il rapporto tra corpo e anima e in particolare tra finito e infinito. Nardi, dopo aver curato i libri di Franco Taffetani “La via del ritorno” e di Laura Marinsalta “Di me in me”, si dedica alla presentazione della sua opera con prima tappa Torino e con seconda tappa nel suo natio territorio maceratese, prima di accogliere un lungo tour di presentazioni. Lucia Nardi (nella foto), in arte LuNa, scrittrice e poetessa, partecipa al Festival dei Talenti Premio Musa d’Argento, superando la selezione per la sezione poesia al casting di Fano per la regione Marche e volando in Sicilia per il premio nazionale. Nel 2017, con “Frammenti lunari e solari”, partecipa al Salone internazionale del libro di Torino ed a Macerata Racconta. Vince il premio Borbontinità 2017, avendo partecipato con delle poesie sul tema della rinascita al Festival artistico solidale. Alla manifestazione era presente anche il cantante e musicista Morgan insieme ad altri artisti nazionali ed internazionali, coordinati da Francesca Guidi. È ospite di vari eventi e festival organizzati dai comuni della nostra regione. Come scrittrice ha girato l’Italia, recensisce libri di narrativa per l’infanzia. Organizza, cura e promuove workshop ed eventi di vario genere a livello nazionale. È presente nella giuria tecnica di vari premi di scrittura internazionali.