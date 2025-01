Maglie da calcio e giochi. Scatta il maxi sequestro

Operazione delle Fiamme Gialle nei negozi e nelle attività commerciali della provincia, maxi sequestro di magliette di squadra di calcio e prodotti di vario genere, tra cui bigiotteria, accessori per capelli e articoli di Carnevale. Nel corso di un’attività di controllo nelle attività, per prevenire traffici illeciti, contraffazione, abusivismo commerciale e accertare la sicurezza dei prodotti per tutelare i consumatori, i militari del Gruppo di Macerata e della Compagnia di Civitanova hanno eseguito una serie di controlli negli esercizi commerciali del maceratese.

In particolare, l’attività svolta dalle Fiamme Gialle ha permesso di rinvenire in due esercizi commerciali e nell’attività di un commerciante ambulante, durante il mercato settimanale, circa sessanta magliette da calcio, con marchi registrati, presumibilmente contraffatti e riferibili a note società sportive italiane e straniere, e oltre 25.360 prodotti di vario genere, tra cui articoli di bigiotteria, accessori per capelli, orologi, portachiavi, utensili vari, accessori per l’abbigliamento e la cura della persona, ma anche articoli di Carnevale, come maschere, giocattoli e kit per travestimenti, che erano privi delle informazioni minime previste dal Codice del Consumo, importanti per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori.

Tale provvedimento normativo stabilisce, infatti, che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio italiano, riportino quanto meno le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identificazione del produttore, all’eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale pericolo, ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, nonché alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, il tutto in lingua italiana, allo scopo di garantire all’acquirente una scelta consapevole e l’utilizzo del prodotto in sicurezza. Si tratta di informazioni importanti per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, specialmente nel caso di articoli che sono posti a contatto diretto della persona ed orientati a giovanissimi consumatori. Tutti i prodotti sono stati posti sotto sequestro dalle Fiamme Gialle e i responsabili sono stati segnalati alla Camera di commercio, per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza sotto il profilo amministrativo. L’ambulante, inoltre, è stato anche denunciato a piede libero alla Procura di Macerata.