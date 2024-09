Malgioglio e Fargetta al "Grappolo d’oro"

Saranno Cristiano Malgioglio e il deejay Fargetta i due grandi nomi che animeranno la 62esima edizione del Grappolo d’oro a Potenza Picena, dal 20 al 29 settembre. La manifestazione rimarrà nel centro e avrà come location il Pincio e piazza Matteotti. E soprattutto tutte le serate saranno a ingresso gratuito.

A svelare le prime anticipazioni è la presidentessa della Pro loco, Francesca Paoloni. "Piazza Matteotti rimarrà il cuore del Grappolo d’oro – spiega –, perché i lavori di riqualificazione della torre civica, inizialmente fissati a settembre, sono stati posticipati per l’inizio di ottobre". Nel frattempo, il cartellone delle iniziative del Grappolo d’oro è ormai completato. "Venerdì 27 ci sarà in piazza Matteotti la notte dei deejay: a partire dalle 19, diversi disc jockey si alterneranno fino alla special guest, dj Fargetta, che inizierà a suonare alle 23.30 – riprende Paoloni –. E la musica continuerà fino alle 2. Mentre sabato 28, alle 18, allestiremo all’entrata del paese una locanda per accogliere i visitatori con aperitivi e taglieri di salumi. Poi, alle 21.30 ci sarà il concerto in piazza Matteotti dei Jovanotti Fortunati, cover band di Jovanotti, e a seguire, musica anni ‘70, ‘80 e ‘90 per l’intera serata. Invece, domenica 29 si partirà in mattinata con gli sbandieratori, i balli folkloristici e le esibizioni allegoriche del palio dei rioni. E alle 18, ancora in piazza Matteotti, ci sarà l’atteso concerto dell’altro grande ospite e cioè Cristiano Malgioglio. Per tutte le giornate di festa avremo delle locande pure in piazza Garibaldi e al Pincio, oltreché animazione e artisti di strada".

Ma ci saranno anche altre iniziative. "Il 15 settembre, alle 18, inaugureremo nella sala Boccabianca una mostra del fotoclub locale sulla arti figurative, dal Medioevo al ‘900. Il 20 settembre ecco l’iniziativa con Tipicità che si terrà alle 18 nell’auditorium Scarfiotti, sul tema della biodiversità. Sarà presente Beppe Convertini e sarà proposto un aperitivo cucinato dalle vergare. Il 22 settembre andrà in scena “Vinosophia“: alle 18, nel Pincio, si farà una degustazione con un sommelier che abbinerà dei vini a delle pietanze tradizionali. Tutte le serate sono gratuite: lo abbiamo fatto per permettere a chiunque di venire qui".

Giorgio Giannaccini