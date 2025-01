Malore fatale in casa, autopsia su Lorenzetti

Malore fatale in casa: disposta l’autopsia su Lorenzo Lorenzetti, il meccanico maceratese di 47 anni trovato morto nella sua abitazione lunedì mattina. Il medico legale Antonio Tombolini, nella giornata di oggi, eseguirà gli accertamenti sulla salma del 47enne, che si trova all’obitorio dell’ospedale di Macerata. Gli esami sono stati disposti per chiarire le cause del malore che non ha lasciato scampo al 47enne, molto conosciuto in città per la sua professione. Lorenzo Lorenzetti, infatti, era il titolare dell’omonima officina che si trova in via Kennedy, a Sforzacosta, lungo la strada Carrareccia. Prima di mettersi in proprio e avviare la sua attività, aveva lavorato per anni insieme al padre e allo zio nell’officina che si trova nel quartiere Pace. La tragedia era avvenuta lunedì mattina, a Villa Potenza. L’allarme era scattato intorno alle 9, nell’abitazione dove Lorenzetti viveva. Sul posto erano subito arrivati gli operatori sanitari che, a lungo, hanno provato a rianimarlo. Ma per il 47enne non c’è stato nulla da fare, purtroppo. Nell’abitazione era intervenuta anche la polizia, ma presto è stato accertato che si era trattato di una morte naturale. Il meccanico maceratese lascia la compagna e una figlia. Dopo l’autopsia, saranno fissati i funerali.

c. m.