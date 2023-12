Malore fatale. Trovato morto a 72 anni

È stato ritrovato privo di vita, all’interno della sua abitazione in via Alighieri, vittima di un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Non c’è stato nulla da fare per Enrico Riccetti, 72 anni. La tragedia si è consumata ieri a Porto Recanati. Intorno alle 19 alcuni familiari sono entrati con le chiavi di scorta nell’abitazione, visto che l’uomo non aveva risposto al telefono per tutta la giornata. Così, una volta dentro, lo hanno trovato morto, steso a terra, con attorno qualche macchia di sangue. Sul posto sono arrivati l’ambulanza del 118 e i carabinieri di Porto Recanati e Civitanova (tra cui il capitano Angelo Chiantese) per i rilievi. Da una prima ricostruzione, è emerso che il 72enne è deceduto per cause naturali perché si era sentito male in mattinata ed era poi caduto a terra. La salma è stata restituita ai familiari per la celebrazione del funerale.

g. g.