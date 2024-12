Malore in ufficio, muore dirigente comunale

Ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Corridonia la morte improvvisa del 58enne Adalberto Marani, storico dirigente del Comune, dove ricopriva il ruolo di responsabile del servizio finanziario. Si è spento intorno alle 9.20 di ieri mentre era al lavoro e a fare la scioccante scoperta sono stati i colleghi dell’ufficio accanto, i quali vedendo dalla porta a vetri l’uomo con la testa riversa all’indietro sulla poltrona della sua scrivania, sono entrati e hanno subito dato l’allarme. In attesa dell’arrivo dei soccorsi, i dipendenti comunali hanno provato a rianimarlo con il defibrillatore, però purtroppo i tentativi di salvargli la vita sono stati vani. Così gli operatori sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che accertare l’avvenuto decesso. probabilmente legato a un infarto, stando a una prima ricostruzione.

Il dirigente viveva a Belforte del Chienti, ma per 30 anni aveva lavorato, con dedizione e puntualità, per il Comune di Corridonia. Era diventato una figura di riferimento, tanto da rappresentare una vera istituzione nel suo settore.

In seguito alla morte del dirigente, è stata rinviata la seduta del consiglio comunale che avrebbe dovuto svolgersi ieri sera. "Con grande dolore e profonda tristezza, a nome dell’amministrazione, dei colleghi e di tutti i dipendenti – ha affermato la sindaca Giuliana Giampaoli – partecipiamo alla città a cui tanto si è dedicato con impegno e passione il nostro cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Adalberto Marani. A lui va il nostro ringraziamento, per la collaborazione di tanti anni, per la professionalità e la serietà mai venute meno, per la disponibilità illimitata".

Sono stati tanti i messaggi di cordoglio. "Abbiamo lavorato a stretto contatto per 15 anni – lo ha ricordato l’ex vicesindaco Manuele Pierantoni –. Per me era un amico, un uomo dedito al lavoro e sempre disponibile. È una perdita, dura da mandare giù e senza dubbio rilevante per il Comune". "Un grande professionista – ha aggiunto il consigliere di minoranza Sandro Scipioni –, una persona seria e soprattutto sempre sul pezzo". Aveva iniziato la propria carriera corridoniana durante il primo mandato da sindaco di Sandro Giustozzi. "Una persona di un’umiltà e onestà uniche – ha sottolineato l’ex primo cittadino – ed era molto dedito al lavoro. Un uomo buono oltre che un professionista con una preparazione al di sopra della media". Marani non aveva familiari nel Maceratese e la data per il funerale ancora deve essere fissata.

Diego Pierluigi