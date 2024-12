Maltempo, interventi lampo per la sicurezza

Il vento forte, che ha caratterizzato le giornate immediatamente precedenti il Natale e la vigilia, ha messo a dura prova il territorio di Recanati. Raffiche intense hanno provocato la caduta di una quindicina di alberi, causando disagi significativi e richiedendo un impegno straordinario da parte della macchina comunale per ripristinare la normalità viaria e rimuovere situazioni di pericolo. Il Comune ha attivato il centro operativo comunale sin dalle prime ore del 23 dicembre mobilitando polizia municipale, ufficio tecnico comunale, operai delle manutenzioni, protezione civile, Anas e vigili del fuoco. Complessivamente sono stati effettuati 48 interventi sul territorio per risolvere i problemi causati dal maltempo.

"L’amministrazione comunale ringrazia la macchina amministrativa per la tempestività degli interventi" tiene a dire il vice sindaco e assessore ai lavori Pubblici Roberto Bartomeoli. "Siamo riusciti a ridurre i disagi per la popolazione in giorni particolarmente delicati, come le festività natalizie, evitando emergenze più gravi". Tra gli interventi più significativi figura quello nella zona delle Grazie, lungo la strada 77, dove la rimozione di un albero caduto ha permesso di ripristinare rapidamente la circolazione stradale. Inoltre, grazie alla segnalazione di un residente di contrada Santa Lucia, si è potuto intervenire prontamente per coprire una voragine formatasi sull’asfalto.

Alcune criticità nella gestione della sicurezza sono state sollevate dai cittadini. Un episodio specifico riguarda il parco di Villa Colloredo che, malgrado l’allerta meteo del 24 dicembre, è rimasto aperto per consentire l’attività di un privato che gestisce un servizio di ristorazione nel parco. L’ufficio tecnico precisa che era stato affidato al gestore il compito di impedire agli avventori l’accesso al resto del parco, ma l’apertura dell’area in condizioni di maltempo solleva interrogativi sulla responsabilità per eventuali incidenti: spetterebbe al privato o all’amministrazione comunale eventualmente rifondere i danni?

Oltre alle strade, il maltempo ha interessato anche i parchi urbani e i cimiteri, dove sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza. Il vice sindaco Bartomeoli ha sottolineato l’impegno straordinario per garantire una pronta risposta anche nei giorni di festa. L’emergenza si è protratta, infatti, fino al 27 con squadre in campo persino a Natale. Gli interventi hanno dimostrato l’efficienza della macchina comunale, ma al contempo hanno messo in evidenza la necessità di migliorare il coordinamento per garantire la sicurezza in situazioni di emergenza.

Asterio Tubaldi