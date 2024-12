Mamma in casa con i bimbi piccoli, il ladro fuori sul balcone

Tolentino (Macerata), 1 dicembre 2024 – Tentato furto, venerdì sera intorno alle 19, in una casa in viale Terme Santa Lucia, a Tolentino. A ricostruire la dinamica è il proprietario. “Mia moglie era a casa solo con i nostri figli, un bambino di due anni e mezzo e una bimba di appena tre giorni” esordisce.

“Mia moglie mi ha chiamato dicendomi che all’improvviso la corrente in era andata via, mentre fuori era tutto acceso – prosegue –. Sono tornato subito a casa per capire cosa fosse successo, avrò impiegato circa un quarto d’ora. Appena ho parcheggiato, ho visto una figura appesa fuori dal balcone, a cavalcioni. Appena mi ha visto ha fatto un volo dal terrazzo al primo piano, ed è scappato verso il fosso”.

Il proprietario si è quindi accertato che in famiglia stessero tutti bene e non mancasse niente. In pratica il malvivente, con la felpa nera, incappucciato, alto e magro (“sembrava giovane” considerando anche l’agilità), non è riuscito a entrare, fermato dall’arrivo del padrone di casa e se l’è data a gambe. “Da come sono andate le cose – prosegue – potrebbe aver staccato la corrente, dato che i nuovi contatori sono all’esterno, cercando di farla franca approfittando del fatto che qualcuno uscisse per ripristinare la luce. Neanche un fiocco rosa sulla porta l’ha fermato. A ogni modo, avrebbe trovato solo pannolini. Restano amarezza e frustrazione per la modalità”. Il proprietario ha segnalato l’episodio ai carabinieri, giunti sul posto per monitorare l’area.

Nelle ultime settimane i ladri sembrano non dare tregua alla provincia.