Maratona di lettura al femminile

Alle 15.30 di domenica inizierà al teatro comunale di Urbisaglia una maratona di lettura in occasione della Festa della Donna. La lettura è curata dalla Ctr Calabresi Tema Riuniti di Macerata e dalla Compagnia delle Rane di Morrovalle, sono previste incursioni musicali al piano di Giulio Marchesini; Liliana Ciccarelli ha selezionato i testi e curato l’organizzazione. Alle 15.30 Ettore Lambertucci presenterà la maratona di lettura e subito dopo l’assessora alla cultura Cristina Arrà, che ha accolto favorevolmente il progetto, darà il via leggendo "Fiore di Loto" di Serena Dandini; poi sarà la volta di Emanuele Ferrarini con "Il ritorno di Casanova" di Arthur Schnitzler; quindi Luis Marreiros leggerà "Ma noi cosa potevamo fare" di Stefania Auci; Jessica Vesprini in "Paula" di Isabel Allende; Federica Sacchini e Nicoletta Vitali leggeranno "Adesso ti spiego" (da "Stai zitta") di Michela Murgia; Martina Marinangeli in "Donna in guerra" di Dacia Maraini; Graziella Del Monte "Un chilo di zucchero" (da "Ferite a morte") di Serena Dandini; Nicoletta Vitali in "L’uomo forte" (da "Ferite a morte"); Martina Marinangeli in "Quote rosa" (da "Ferite a morte"); Del Monte, Sacchini e Vitali in "Le sorelle Misericordia" di Eugenio Sideri; Antonella Gentili in "La Ciociara" di Alberto Moravia; Fulvia Zampa in "Il telegramma" di Aldo Nicolaj; Raffaella Baratta in "Il catino di zinco" di Margaret Mazzantini; Lucia Marchesini in "Il galateo" di Brunella Gasperini; Fernando Bianchini in "Gli indifferenti" di Moravia; Valentina Iesari in "Ora che siamo soli" di Margherita Forconi; Liliana Ciccarelli, Giuliano Sampaolesi e Fulvia Zampa in "Sono solo parole" di Paola Cortellesi; Bianchini in "Knocking on Heaven’s door" da "Ferite a morte"; Zampa in "Leggere Lolita a Teheran" di Azar Nafisi; Giuliano Sampaolesi in "Fortunatina" di Luciano De Crescenzo; Piergiorgio Pietroni in "Ragazze smarrite" di Marco Vichi; Ciccarelli in "Nostra ansia quotidiana" di Gianna Schelotto; Antonella Gentili in "I due sogni" (dal Libro delle streghe") di Joyce Lussu.