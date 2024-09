Mascia va in congedo. L’omaggio della città

Recanati omaggia il luogotenente Silvio Mascia, comandante della locale stazione dei carabinieri, che è andato in pensione dopo 25 anni di servizio nella cittadina leopardiana. L’amministrazione comunale venerdì sera, prima dell’inizio del consiglio comunale, gli ha conferito una targa come ringraziamento per la lunga e onorata attività svolta nel territorio.

"Con questo omaggio vogliamo ringraziare il luogotenente Silvio Mascia non solo per i 25 anni di impegno costante al servizio dei cittadini recanatesi, ma soprattutto per la grande umanità e il senso del dovere che ha ispirato la sua attività di comandante sino a oggi". Il sindaco di Recanati Emanuele Pepa ha ringraziato così il luogotenente Mascia. "Come sindaco ho potuto collaborare poco con il luogotenente – ha proseguito Pepa – poiché, mentre io indossavo la fascia, lui si preparava a consegnare la divisa. Tuttavia, ho avuto modo di apprezzare una persona sempre disponibile non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Colgo l’occasione per ringraziare, insieme al luogotenente, tutte le donne e tutti gli uomini dell’Arma che ogni giorno garantiscono sicurezza e protezione alla nostra comunità con spirito di sacrificio".

Mascia ha da parte sua ringraziato la comunità recanatese e tutti i sindaci che si sono avvicendati lungo i tanti anni della sua guida alla stazione dei carabinieri perché, ha detto, "i risultati conseguiti sono anche frutto di questa collaborazione". Mascia era arrivato a Recanati nel 1999, dopo aver prestato servizio come comandante alla stazione carabinieri di Porto Recanati e aver ricoperto numerosi incarichi di comando e supervisione. Oggi a prendere il suo posto è stato nominato il luogotenente Angelo Pardi.

