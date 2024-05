Matelica, Mosciatti e le Fosse Ardeatine . Convegno a teatro

L’incontro "Fosse Ardeatine - A 80 anni dall’eccidio, in ricordo del matelicese Carlo Mosciatti" si svolgerà al teatro Piermarini di Matelica martedì alle 21.

L’evento drammatico ricorda il nostro territorio più da vicino di quanto si possa pensare: infatti una delle 335 vittime trucidate dai nazifascisti è Carlo Mosciatti, nato a Matelica nel 1924. Nell’incontro si spiegherà come Mosciatti e quasi tutte le altre vittime siano state identificate con tecniche all’avanguardia per l’epoca (nel 1944 non era stato ancora scoperto il Dna) restituendo loro identità e dignità e dando certezze ai loro cari.

Dopo una introduzione a cura della sezione Anpi "Ventiquattro Marzo" interverranno il professore di medicina legale Mariano Cingolani e la professoressa Lucrezia Boari.