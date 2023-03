Matrimoni religiosi in aumento a Tolentino

di Lucia Gentili

Matrimoni in aumento a Tolentino, in particolare quelli religiosi. In base ai dati, forniti dai servizi demografici del Comune, nel 2014 erano state registrate 17 cerimonie civili e 40 religiose (totale 57); nel 2015 c’erano stati 12 matrimoni civili e religiosi 37 (totale 49); nel 2016 civili 27 mentre 37 religiosi (totale 64); nel 2017 erano stati 20 i matrimoni civili e 38 quelli religiosi (totale 58); nel 2018 numeri quasi in pareggio con 30 matrimoni civili e 34 religiosi (totale 64). Ma nel 2019 sono tornati a crescere i sì in chiesa, con 19 riti civili e 39 religiosi (totale 58). Nel 2020, in piena pandemia, in generale sono scesi i matrimoni: 14 quelli civili e 23 quelli religiosi (totale 37). Nel 2021 però c’è stata piena ripresa, con 9 matrimoni civili e 51 religiosi (totale 60). E l’anno scorso è andata ancora meglio, rispettivamente 10 e 64 (totale 74). Quindi, a parte i minimi storici del 2020, nel 2022 sono stati superati i livelli pre-pandemia. E anche quest’anno dovrebbe continuare il trend positivo. Ad esempio, il prossimo 2 settembre, alla basilica di San Nicola, si diranno sì per sempre i giovani tolentinati Martina Tordini e Daniele Falconi. Lei, 27 anni, è un’educatrice; lui, 26 anni, è un impiegato. Sono fidanzati da nove anni. "I motivi per cui abbiamo deciso di sposarci in chiesa sono molteplici – spiega la coppia –. Innanzitutto va detto che siamo nati entrambi in una famiglia cristiana che ci ha trasmesso il valore e l’importanza della fede e questo chiaramente ha influito nel nostro percorso da soli, ma anche in coppia. Inoltre crediamo che nella nostra futura vita matrimoniale non mancheranno momenti di crisi, di litigio, di sofferenza… insomma momenti difficili e avere la consapevolezza di non essere soli, ma di aver affidato il nostro matrimonio a Dio, ci permette di essere più sereni nell’affrontarli, sapendo che solo con le nostre forze non potremmo superare questi momenti di crisi".