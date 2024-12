Medicine destinate ai più bisognosi. Tanta generosità dai civitanovesi

Farmaci e prodotti parafarmaceutici raccolti per essere donati a chi ne ha bisogno. Nei giorni scorsi nella farmacia Angelini si è svolta, promossa dal Rotaract Club La Marca, la Raccolta farmaceutica territoriale. L’evento ha visto la collaborazione del Centro Caritas di Civitanova, della protezione civile e della farmacia.

Il presidente del Rotaract La Marca, Dario Francesco Pinna, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti: "Questa iniziativa è stata fortemente voluta, e stiamo già valutando se riproporla con maggiore frequenza. La povertà non ha scadenze, ed è nostro dovere essere sempre pronti a supportare chi si trova in difficoltà in ogni momento dell’anno. Il nostro più sentito ringraziamento alla Caritas, alla protezione civile e alla farmacia Angelini, il cui impegno è stato fondamentale per il successo della Raccolta farmaceutica territoriale".

Anche Francesco Frattaruolo, consigliere del Rotaract La Marca, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa. Marco Malaccari, coordinatore del Centro Caritas di Civitanova, ha espresso la sua gratitudine: "I prodotti raccolti saranno distribuiti ai più bisognosi grazie al personale dell’Ambulatorio solidale del Centro Caritas – ha detto –. La raccolta è stata estremamente proficua".

Chiara Marinelli