Memorie di guerra per gli ottant’anni dalla Liberazione

Oggi alle 18, in vista dell’ottantesimo anniversario della Liberazione di Macerata, avvenuta il 30 giugno 1944, nello "Stabile" – Palazzina Sta, in via Panfilo 13 B, lo Sperimentale Teatro A (Sta) ricorderà quei momenti attraverso stralci di diari manoscritti e memorie. Curati da Massimo Lanzavecchia (foto), i testi da cui sono tratti i vari passi sono il diario di guerra, "Minime storie di un sopravvissuto 1943-44", di Bruno Frapiccini; "Gruppo Bande Nicolò e la Liberazione di Macerata" di Augusto Pantanetti (Nicolò); "La Liberazione di Macerata" di Vittore Pansini; "Giornata fatale. Alberto Petrucci, l’ultimo sangue nella città liberata" di Giulia Petrucci. Leggeranno i testi Fabio Bacaloni, Matteo Canesin, Andrea Cesanelli, Maria Novella Gobbi, Marina Frapiccini, Piero Piccioni, Maria Stella Righetti. Coordinamento di Allì Caracciolo.