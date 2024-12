Mercatino dell’apicoltura. In arrivo "Mielemente"

Torna "Mielemente Apimarche", il mercatino di Natale interamente dedicato al mondo dell’apicoltura. La seconda edizione, in programma a Montelupone da venerdì a domenica, propone un’esperienza natalizia all’insegna della dolcezza e della tradizione: il borgo accoglierà esperti del settore e apicoltori provenienti da tutta Italia, i quali esporranno le loro migliori produzioni offrendo un’ampia varietà di mieli; poi prodotti gourmet, bevande, cosmesi naturale e tanto altro proveniente dal mondo apistico.

"Quest’anno Mielemente Apimarche vede un’evoluzione a livello qualitativo – commenta il sindaco Rolando Pecora – offrendo un programma ancora più specializzato. Grazie alla collaborazione con esperti del settore e alla partecipazione di produttori selezionati, l’evento si conferma punto di riferimento per tutti gli appassionati di apicoltura a livello nazionale. Non ultima, la collaborazione con l’azienda Varnelli che, oltre a essere presente con i suoi prodotti, rinnoverà l’appuntamento della domenica (a teatro) col Cockatil Contest, condotto dal noto bartender Fabio Bacchi, nel quale saranno impegnati gli istituti alberghieri della regione Marche e dell’Umbria. I ragazzi si sfideranno per realizzare il cocktail migliore a base di miele". Non solo mercatini ma anche degustazioni guidate, laboratori didattici e creativi per grandi e piccini, convegni scientifici, spettacoli e animazione con musica dal vivo; presente anche il Doppiatore marchigiano con "Tremendamente marchigiani" (solo su prenotazione). Il taglio del nastro venerdì alle 15.30 con la mostra "L’apicoltura nelle Marche: una storia tutta italiana". A seguire, l’apertura dei mercatini.