Meridiane in funzione dopo il restauro

Saranno inaugurate oggi, dopo la celebrazione delle ore 10, nella chiesa dei Cappuccini a Montemorello, le due meridiane realizzati nel 1760 per computare e confrontare l’ora italica con quella astronomica, un’opera che precorse i tempi perché l’ora "francese" fu introdotta in Italia solo con l’invasione napoleonica. Oltre alla loro funzione di misuratori del tempo, non bisogna trascurare l’aspetto puramente decorativo con elaborate cornici o con decori dipinti. Nel 2022 le meridiane sono state oggetto di restauro e di studio da parte dell’architetto recanatese Paolo Basilici, esperto nel settore, spesso relatore ai seminari di gnomonica in differenti località italiane.