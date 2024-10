"Messa in sicurezza e valorizzazione per le nostra mura storiche"

C’è anche Morrovalle tra i quattro Comuni del Maceratese ammessi a finanziamento con il bando regionale per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche. Nelle casse del Comune arriveranno 292.250 euro, fondi che copriranno il 70 per cento dell’appalto, mentre il resto sarà a carico dell’ente, per una cifra complessiva di 425mila euro. L’intervento sarà suddiviso in due parti: la prima area interessata sarà quella adiacente al centro sul lato nord-ovest, nei pressi di porta delle Fonti. Una zona che dal punto di vista idrogeologico è soggetta a rischio di frane (situazione verificatisi due volte, nel 2011 e 2016) poi, oltre al recupero delle mura, in questo tratto è prevista anche la realizzazione di un marciapiede lungo circa 18 metri. L’altra porzione dell’opera riguarderà invece le mura lungo il lato principale del centro storico, quello sud-est, lungo via Rossini, dove si interverrà anche per il recupero della facciata dell’edificio di proprietà comunale collegato alla torre. "L’ennesimo contributo sovracomunale che arriva nelle nostre casse, segno dell’attenzione con la quale l’amministrazione, grazie al prezioso lavoro degli uffici, sta cercando di intercettare risorse per intervenire sul nostro territorio – ha sottolineato il sindaco Andrea Staffolani –. Il restyling delle mura storiche era uno punti del nostro programma elettorale, grazie a questo contributo potremo presto realizzare questo intervento che ha un duplice aspetto: quello della messa in sicurezza degli edifici culturali cittadini e quello della loro valorizzazione da un punto di vista turistico ed estetico, coerente con il percorso intrapreso da tempo e che ci ha portato al raggiungimento della Bandiera Arancione".

Diego Pierluigi