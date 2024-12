Mette in vendita la sua Fiat Panda. Truffato da un finto acquirente

Mette in vendita una Panda, ma invece di incassare i soldi si ritrova a pagare il truffatore, il quale però viene individuato e denunciato dai carabinieri. È successo a Macerata. A finire nei guai, un 47enne romano, che ha tratto in inganno un 73enne maceratese. Il primo, per telefono, si è finto interessato all’acquisto della Fiat Panda messa in vendita dal pensionato e lo ha indotto a versare sulla propria Postepay – mediante l’utilizzo di una serie di artifizi e raggiri –, la somma di 175 euro. Così, secondo il finto acquirente, sarebbe stato sbloccato un vaglia di mille euro, corrispondente alla somma pattuita per comprare l’auto. Dall’analisi dei tabulati telefonici e dei movimenti bancari, è emerso che si era trattato di una truffa: l’autore del raggiro è stato però individuato e denunciato dai militari dell’Arma.

I carabinieri della stazione del capoluogo hanno denunciato anche un 29enne maceratese, incastrato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, per l’"indebito utilizzo della tessera bancomat". Il giovane è stato immortalato dalle telecamere mentre utilizzava una carta che era stata sottratta a una 66enne del posto, che ne aveva denunciato lo smarrimento. Il danno subito dalla donna è pari a 700 euro. Entrambi i denunciati erano già noti alle forze dell’ordine. Continuano i controlli da parte dell’Arma e i servizi di prevenzione per sensibilizzare i residenti a non cadere nei raggiri.