Mezzosoprano giorgiano vince il ’Cerquetti’

Il mezzosoprano giorgiano Tamar Ugrekhelidze è la vincitrice del 14° Concorso lirico internazionale dedicato al grande soprano di Montecosaro, Anita Cerquetti. Al Teatro delle Logge, si sono esibiti i dieci finalisti e la 29enne si è aggiudicata il primo posto che le offrirà l’opportunità di esibirsi in vari teatri. Seconda posizione per il soprano Seon Myung Lee della Corea del sud, mentre il terzo premio ex-aequo è stato assegnato al soprano Mariapaola Di Carlo, al mezzosoprano giapponese Hinano Yorimits ed al baritono Marco Saccardin. Il premio giovane promettente è stato invece assegnato al tenore Emanuele Pellegrini di soli 21 anni, mentre il premio del pubblico è andato al soprano Giorgia Teodoro. La giuria era composta dal celebre soprano Inés Salazar, dal direttore artistico Alfredo Sorichetti e da altri direttori d’orchestra quali Vito Clemente della Sinfonica di Bari, Abzal Mukitdiniv del Teatro dell’Opera di Astana, Fan Ting del Teatro dell’Opera di Hanoi in Vietnam e dell’Orchestra Filarmonica di Hong Kong, oltre che dal regista Dejan Proshev del Teatro dell’Opera di Skopje in Macedonia. A consegnare i premi sul palcoscenico sono stati i presidenti del Rotary Club di Civitanova, Pio Amabili, la rappresentante del Lions Club Host Anna Maria Recchi e la presidente del Lions Club Cluana Giulietta Bascioni. Oltre ai premi in denaro, sono previsti anche diversi debutti come quello al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo il 2 giugno prossimo, due scritture con l’Orchestra ICO di Bari e al Traetta Opera Festival. Poi sarà assegnato quello per la partecipazione alla stagione lirica Civitanova all’Opera. "Questa iniziativa - ha detto il sindaco Reano Malaisi - dà lustro a Montecosaro". Soddisfatto anche il direttore artistico Alfredo Sorichetti: "Molti di questi cantanti riceveranno dei debutti ed è la cosa più importante per noi".