"Miti, fantasia, leggende e mondi alternativi: un genere che appassiona dai 14 ai 30 anni"

Il fantasy? Un cuore pulsante di miti, leggende e mondi alternativi. Mossi dalla curiosità di saperne di più, ci siamo avventurati nelle principali librerie di Macerata, armati di carta, penna e tante domande. Dalle interviste ai librai è emerso che la fascia d’età che abbraccia con entusiasmo il fantasy va dai 14 ai 30 anni: tra gli adolescenti prevalgono le lettrici, mentre i maschi si appassionano da grandi. Tra le proposte più gettonate, oltre ai classici, spicca Dark and Shallow Lies di Ginny Myers Sain: pur non essendo fantasy, rappresenta un compromesso per chi vuole iniziare a esplorare questo mondo. Le novità fantasy più vendute ultimamente? Le saghe di Blackwater di Michael McDowell e quelle di Sarah J. Maas. Ma il fantasy non si limita solo ai libri. Esiste un vasto universo di fumetti. Dall’inchiesta emerge che il 40% dei fumetti disponibili nelle librerie maceratesi appartengono al genere fantasy. Da essi prendono vita anche oggetti e giochi, come i popolarissimi Funko Pop, senza parlare del merchandising di Harry Potter.

Bruno Marchetti, Sonia Cavallini, Brian Cabrera,

Leonardo Ialeggio, Elena Mariottini, 3ª C