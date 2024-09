Mogol, fiera di San Nicola e concerti. La città in festa per il patrono

Prendono il via i festeggiamenti per San Nicola. Tanti gli appuntamenti, da Mogol in piazza al concerto di Linda Valori, passando per la mostra "Tolentino Arte", la Fiera del Perdono e la tombola. Gli appuntamenti sono stati presentati ieri a Tolentino dal sindaco Mauro Sclavi, con il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi e l’assessore alle attività produttive Fabiano Gobbi. Sabato alle 17 al Politeama inaugurazione della mostra fotografica "Via, via, vieni via con me" a cura del Gruppo Alzheimer Tolentino con il patrocinio dell’assessorato alle politiche sociali; dalle 17, al Palasport, Streetball playground. Martedì, giorno della festa del santo, alle 21 in piazza della Libertà Premio Ponte del Diavolo al tolentinate dell’anno. Mercoledì alle 21, la basilica di San Nicola ospiterà lo spettacolo-concerto di canzoni e poesie "Amore senza misura" con Viviana De Marco, Fausto Palmieri, Federica Pantanetti, Mauro Giorgini, Tintor Snezana. Giovedì, alle 20.45, in piazza della Libertà, nuovo appuntamento con la rassegna Musica Una: "Mogol racconta Mogol" con Mogol, Monia Angeli (voce), Stefano Nanni (pianoforte), Mirko Guerra (chitarra). Venerdì, alle 21 sempre in piazza, concerto finale di Borghi in Jazz: "Borderline romance" con Linda Valori come special guest con la Colours Jazz Orchestra. Sabato dalle 9, in via Ozeri, si potrà ammirare la 34esima edizione di "Tolentino Arte", mentre dalle 21 va in scena "Sul Ponte del diavolo… tra storia e leggenda": corteo storico da piazza Don Bosco, piazza della Libertà fino al Ponte del Diavolo, dove ci sarà la rievocazione della leggenda con il Gruppo tamburini di Offagna e gli Sbandieratori delle 5 Contrade. Testimonial Massimiliano Morra. Infine domenica 15 il centro si colorerà della fiera del Perdono di San Nicola. Come ogni anno, alle 21.30 in piazza Concerto di fiati Giuseppe Verdi diretto dal maestro Giorgio Caselli e alle 22.30 estrazione della tombola, con Ricrea e Pro Loco 2.0. Da dopodomani al 15 pesca di beneficenza in convento, e luna park in zona Sticchi.

Fitto anche il calendario religioso, stilato con la comunità agostiniana. Da domani a domenica il triduo sarà predicato da padre Massimo Giustozzo. Martedì alle 10.30 messa presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi e alle 16 benedizione dei bambini. Domenica 15, alle 19, la messa sarà presieduta dal cardinale Dominique Mamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.