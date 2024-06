Montecosaro, gli scenari in giunta. Lufrano e D’Alterio verso la conferma. Martinelli e Romagnoli le new entry

"Due donne e due uomini, la nuova giunta rispetterà la parità dei sessi". È quanto anticipa la nuova sindaca di Montecosaro, Lorella Cardinali, in merito alla composizione della squadra di governo che sarà chiamata ad amministrare il Comune, dopo la vittoria della sua lista, ‘Progetto comune’, alle ultime elezioni comunali. D’altronde, l’indicazione precedente al voto era stata quella di pesare le preferenze, ma anche e soprattutto di "andare incontro alla squadra che già sta lavorando". E le urne hanno parlato chiaro: i più votati, per ‘Progetto comune’, sono stati l’assessore ai Servizi sociali, Stefania Lufrano, che con le sue 206 preferenze personali è anche la più votata in assoluto, e il suo collega all’urbanistica Filippo D’Alterio, il quale ha incassato la fiducia di 181 cittadini. Salvo sorprese, entrambi saranno parte della futura giunta e proprio uno dei due dovrebbe assurgere al ruolo di vicesindaco. Le altre due caselle – sono previsti quattro assessorati oltre al primo cittadino – con buonissime probabilità saranno occupate da Roberto Martinelli (141 preferenze) e Alice Romagnoli (95 preferenze), entrambi reduci dall’esperienza in consiglio comunale. La Romagnoli è in pole per il ruolo di assessore alla cultura, essendosi già interessata alle varie iniziative nel corso del suo mandato da consigliera, mentre Martinelli potrebbe acquisire la delega alle attività produttive. Si tratta comunque di scenari probabilistici e ancora in itinere, su cui la nuova sindaca è a lavoro. Le certezze arriveranno, invece, nella prossima riunione dell’assise, quella d’insediamento. "Orientativamente – spiega Lorella Cardinali – la data del prossimo consiglio comunale potrebbe essere il 24 giugno. Ci stiamo ragionando anche in virtù dei possibili impegni dei consiglieri". Ciò che è sicuro è che tra gli scranni del Complesso agostiniano ci saranno Stefania Lufrano, Filippo D’Alterio, Roberto Martinelli, Massimiliano Moretti, Alice Romagnoli, Luna Polverini, Amedeo Giusepponi e Marco Cingolani per la maggioranza; Mikol Torretti, Paola Pantanetti, Antonio Lazzarini e Giordano Marignani per la minoranza. Trattandosi di un comune sotto i 15mila abitanti, il consiglio comunale sarà presieduto dal sindaco, mentre i consiglieri che verranno nominati assessori non saranno obbligati ad abbandonare lo scranno in assise, come invece accade per i comuni con oltre 15mila abitanti.