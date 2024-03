Monza rifila un altro netto 3 a 1. Lube ancora fuori giri: si fa dura

Monza

3

Lube Civitanova

1

MINT VERO VOLLEY MONZA: Loeppky 3, Galassi 9, Takahashi 18, Cachopa 2, Di Martino 9, Szwarc 14, Gaggini (L), Maar 12, Berretta. N.E. Visic, Frascio, Comparoni, Mujanovic, Morazzini. All. Eccheli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Lagumdzija 17, Nikolov 18, Diamantini 3, De Cecco 1, Anzani 3, Yant 12, Balaso (L), Chinenyeze 1, Bisotto, Bottolo, Thelle. N.E. Motzo, Zaytsev, Larizza. All. Blengini.

Arbitri: Giardini (Vr) e Lot (Tv).

Parziali: 24-26 (31’), 25-18 (26’), 25-21 (29’), 25-20 (27’).

Note: spettatori 2949; Mint battute sbagliate 21, ace 10, muri 8, ricezione 45% (perfetta 13%), attacco 43%; Lube bs 17, ace 3, muri 5, 42% (18%), 46%.

MONZA

Prendendo spunto dal tema della coreografia dei tifosi per questi playoff, nemmeno Harry Potter salva la Lube. Alla Opiquad Arena la Mint ne ha di più e fa sua anche gara2 dei quarti. Finisce 3-1 come mercoledì e fa doppiamente male, perchè la Lube aveva vinto il primo set e perchè adesso è spalle al muro. Domenica gara3 all’Eurosuole Forum è già da dentro o fuori. Monza si conferma bestia nera (6 vittorie nelle ultime 7), sicuramente più continua nonché più lucida nei momenti chiave, mentre Civitanova dal secondo parziale è sempre stata costretta ad inseguire. L’anno scorso la Lube ribaltò da 0-2 contro Verona spostando Zaytsev ricevitore, l’unica speranza è appunto riposta nel rientro dello "zar", oggi in panca.

Primo set. Blengini ripropone lo stesso starting six di gara1, Eccheli cambia: fuori Maar e dentro Takahashi (sarà Mvp). La Mint sbaglia tanto in battuta (7), comunque l’avvio è all’insegna dell’equilibrio. Sul 16-16 due errori di Yant, prima pipe out e poi ricevendo male su Cachopa, scavano il primo break. Finalmente il muro frena Monza, poi ci pensa Nikolov, 3 punti di fila e controsorpasso 18-19. Anzani segna il 23-24, Yant serve in rete. Ai vantaggi prima passa Lagumdzija, poi muro di Nikolov su Szwarc.

Secondo set. Due sbagli di Yant identici a quelli di prima propiziano l’allungo 12-9. Diventa -6 con altri errori in attacco di Anzani e Nikolov (troppi di squadra, 5), il set è andato. Una pipe in rete del neoentrato Bottolo conferma il momento-no della Lube e regala il 24-17, chiude Szwarc.

Terzo set. Sul 10-10 Eccheli toglie Loeppky influenzato (solo 2/13 per il l’Mvp di gara1), entra Maar. De Cecco improvvisamente va in tilt e nel momento clou due infrazioni della Lube, prima di seconda linea e poi toccando la rete, danno il pericoloso +3: 22-19. Incredibile, altra invasione e 24-21. Monza esulta con l’ace di Galassi.

Quarto set. Sarà quello degli ace. Li fanno Szwarc e poi Maar, 13-10. Civitanova pecca in qualche copertura, Blengini va al time out ma al rientro ecco 2 muri di Di Martino su Nikolov e Lagumdzija. Si mette malissimo: 19-14. Altro ace di Maar, 24-18, quindi Yant va lungo al servizio.

Andrea Scoppa