Motociclisti solidali, raccolta fondi e raduno per i bambini del Salesi

La solidarietà corre sulle due ruote: al via anche quest’anno 2 Wheels 4 Benefit. Giunta alla sua tredicesima edizione, la raccolta fondi per l’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, organizzata dall’omonima associazione, vede ogni anno come partecipanti centinaia di motociclisti che uniscono il piacere di una corsa in moto a un gesto tanto semplice quanto significativo. Domenica, come sempre, la partenza sarà da Petriolo alle 9.30; piacevole il tragitto, di due ore circa, sulle colline tra il Maceratese e l’Anconetano. "Qualsiasi moto possediate, partecipate, donate, divertitevi!", è l’invito dei promotori. La raccolta sarà effettuata il giorno dell’evento; in alternativa tramite iban dedicato (info sulla pagina Fb 2 Wheels 4 Benefit).