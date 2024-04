’Moulin Rouge’ chiude la stagione sinfonica

L’Orchestra sinfonica Rossini sarà la protagonista stasera, a partire dalle ore 21, al teatro Piermarini di Matelica dell’ultimo appuntamento della stagione concertistica, animando il musical Moulin Rouge - Il tributo. Al centro della vicenda la storia d’amore tra Christian e Satine, interpretati da Francesco Troilo Di Carlo ed Eleonora Mazzotti, il pittore Toulouse-Lautrec, le ballerine del celebre locale parigino, dove nacque il can-can, in un riadattamento del musical del 2018 su libretto di John Logan. Sei i solisti selezionati per l’occasione e un corpo di ballo, sotto la guida della regista e coreografa Laura Mungherli e la direzione del maestro Daniele Rossi, che è stato anche autore di trascrizioni e adattamenti di musiche di David Bowie, Elton John, i Police, Christina Aguilera. Per l’ingresso è previsto biglietto unico da 10 euro e le prenotazioni possono essere effettuate telefonando alla Pro Matelica al numero 373-8683790.

m. p.