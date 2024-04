"Movida e violenza, qui mancano i controlli"

"Quanto successo nella notte tra sabato e domenica scorsi non è un evento sporadico ed eccezionale, ma purtroppo, una consuetudine. In pieno centro, come altre volte abbiamo segnalato, ci sono zone che ’si prestano’ a fenomeni di violenza, abuso di alcool e spaccio, alimentati inevitabilmente dalla presenza di certi locali, anche se non direttamente responsabili".

A parlare è Alessandro Mazzaferro (nella foto), referente del Comitato dei residenti del Centro (RUC), sulla movida molesta che ha interessato nel week end la zona centro, con un episodio di violenza che ha visto protagonista suo malgrado un giovane uomo sanguinante a terra.

"La vera problematica – ha detto – è la completa assenza di controllo del territorio e di interesse da parte dell’amministrazione. Come comitato abbiamo chiesto diverse volte al sindaco Ciarapica e agli assessori competenti un incontro, per discutere di diverse problematiche, dai parcheggi agli incontrollati aumenti volumetrici edilizi, dalla viabilità alla movida, che hanno come unico comun denominatore la mancanza di visione collettiva della città, di una programmazione a 360 gradi per garantire sia la vivibilità per i residenti che il giusto svolgimento delle attività commerciali e il sano sviluppo turistico. La città è quasi al collasso e i residenti di notte, e non solo, ormai hanno paura a girare per le vie del centro, diverse famiglie hanno segnalato la loro difficoltà a mandare i figli adolescenti a fare una semplice passeggiata, la percezione di insicurezza alimenta da questo tipo di accadimenti, è ormai molto alta fino alla volontà diffusa di cambiare casa. Come comitato chiediamo per l’ennesima volta, e lo faremo anche per le vie ufficiali, al sindaco, all’assessore alla sicurezza e a tutti i componenti dell’amministrazione un incontro", ha concluso Mazzaferro.

Chiara Marinelli