Muore a 51 anni l’ex assessore Moretti

Treia piange la scomparsa della consigliera Luana Moretti. Buona, gentile, sorridente. Era così Luana, avvocato di 51 anni da anni impegnata nella politica locale con passione e dedizione. Ieri è morta lasciando i famigliari e l’intera città nel dolore. Fu assessore all’ambiente con la giunta Santalucia dal 2009, poi consigliere comunale e quindi ancora assessore con Franco Capponi dal 2014, rieletta consigliere comunale e nominata assessore sempre all’interno della giunta Franco Capponi nel 2019. A giugno scorso era stata votata di nuovo come consigliere di maggioranza.

"Esprimo a nome personale e dell’intero consiglio comunale un pensiero di vicinanza e affetto verso i suoi cari – ha detto il sindaco Franco Capponi –. Perdiamo una persona con profondo senso civico e morale, che è stata un punto di riferimento per tanti treiesi e non. Non si è mai risparmiata in questi anni affrontando ogni impegno con passione e grinta. La scomparsa di Luana Moretti rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerla". Anche il vicesindaco David Buschittari ha espresso parole di cordoglio per una donna "tenace, competente e altruista. Grazie per il servizio appassionato che hai svolto per la comunità e per la voglia di vivere che ci hai trasmesso anche nei momenti più difficili". Dall’opposizione, la lista Un’altra Treia ha espresso la propria vicinanza e le condoglianze alla famiglia e il circolo locale di Fratelli d’Italia ne ha ricordato l’impegno: "Già assessore dedita con impegno e passione nell’ambito dei servizi alla persona, lascia un vuoto umano difficile da colmare".

Moretti lascia il marito Fabio Corradini, i genitori Silvana e Massimo, la sorella Romina e tanti familiari e amici. Il funerale si svolgerà domani alle 15.30 nella Santuario del Santissimo Crocifisso.

Gaia Gennaretti