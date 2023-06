Murri e Paglialunga: "Il Comune intervenga sui crateri sparsi in città"

Strade pericolose, tornano all’attacco le consigliere comunali Letizia Murri (Ascoltiamo la città) e Mirella Paglialunga (Per Civitanova). "L’estate è alle porte, le vie si riempiono di biciclette, di motorini, di gente che passeggia, di turisti in visita alla nostra città, e le strade di Civitanova sono ancora un “colabrodo”, pericolose e insidiose per la sicurezza, con il rischio di farsi male sul serio, soprattutto percorrendole su mezzi a due ruote o a piedi". Così le due riportano segnalazioni fatte dai cittadini, come il manto stradale della rotonda di San Marone, soprattutto lato Via D’Annunzio, "con buche e crepacci che, nemmeno in occasione di un lavoro di manutenzione per un guasto idrico sono state sistemate, se non buttando un po’ di catrame a freddo nelle fosse più gradi il che, nel giro di qualche giorno, ha reso la situazione ancora più critica". Ma non è l’unica situazione a finire nel mirino della Murri e della Paglialunga, "perché sia in periferia che in centro città molte strade versano in condizioni precarie. Questa amministrazione continua a considerare secondaria la questione, privilegiando altri impegni di spesa, come emerge in modo chiaro dalla pubblicazioni delle ultime determine dirigenziali, con cifre da capogiro per impianti sportivi e campetti in erba sintetica – concludono le due –. Non ci si può esimere dal porsi qualche seria domanda sulla scala di valori che guida l’attività degli amministratori civitanovesi, nell’individuazione delle priorità e dei servizi ritenuti essenziali".