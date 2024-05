Musica, giochi e gnocchi. Morrovalle festeggia. San Gabriele

La Festa di San Gabriele si prepara a entrare nel vivo e oggi (dalle 19), nella chiesa dei Padri Passionisti, prenderà il via la 15esima edizione della sagra "de li gnocchi cò la papera". Alle 20.30 protagonista sarà la musica, prima con l’esibizione delle majorettes del gruppo "Koreos", poi spazio a "Siamo solo noi", cover band di Vasco Rossi. Domani si partirà da mezzogiorno con l’apertura degli stand gastronomici, poi alle 14.30 si terrà il 12esimo Trofeo San Gabriele "Memorial Luca Stizza", gara di cross country per la categoria giovanissimi, e la sera si danzerà insieme alla scuola di ballo e animazione "New Fashion Gia.Man.Dance". I festeggiamenti riprenderanno il 30 maggio, quando sul palco (alle 21.15) andrà in scena la commedia dialettale dal titolo "Dio li fa ppò li stroppia" a cura della Compagnia Madonna del Monte mentre il giorno dopo, dalle 18, intrattenimento con "Emme Studio Danza", a seguire serata di pizzica con "Gli Ziga". Gran finale il 2 giugno, dove inizierà la mattina con una gara di bocce, dopodiché alle 16 giochi per bambini e zucchero filato, per finire alle 21.30 con Marco Ligabue, che farà una tappa del suo "Sempre tutto bene tour" (ingresso libero).