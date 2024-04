Nasce la nuova filiale di Fider. Credito e consulenza alle imprese

Taglio del nastro per la filiale Fider, la società che svolge la propria attività a favore di piccole e medie imprese, nonché dei liberi professionisti, lavorando in sinergia con il sistema bancario, le Istituzioni e gli enti promotori, Confcommercio, Confesercenti e Unioncamere. È uno dei confidi di riferimento del centro nord Italia ed è il confidi di riferimento della Regione Emilia-Romagna sia per dimensioni che per fatturato. Attualmente presente da circa 30 anni nel centro e nord delle Marche, vuole consolidarsi nel centro sud della regione. La sede sarà in zona Cecchetti, nel cuore di Civitanova, via San Callisto Caravario, e oggi a mezzogiorno l’inaugurazione della sede, la terza nelle Marche. Nel pomeriggio, dalle 16, all’Hotel Cosmopolitan un convegno, dal titolo "Diamo Credito alle Marche. Consulenza strategica, credito e finanza agevolata alle imprese del territorio marchigiano", promosso da Fider. Interverranno Edoardo Bigoni, direttore generale di Fider, Mojca Papaleo, responsabile area finanza agevolata e servizi alle imprese, Giuliano Lenta, responsabile area commerciale, Filippo Corsaro e Alessandro Montalto di Credit Agricole Italia, e il prof Valerio Malvezzi. Tema principale del convegno il concetto di finanza sostenibile per la transizione delle Pmi. "Nelle Marche ci sono oltre 150 mila aziende attive, e noi abbiamo voluto investire e potenziare ulteriormente la nostra presenza sul territorio delle Marche perché crediamo sia un territorio dal grande potenziale, ancora non pienamente espresso, ricco di eccellenze – ha spiegato Bigoni (nella foto) - L’apertura della nuova sede nel cuore di Civitanova è uno dei punti di sviluppo del nostro piano industriale, che forte delle 25 mila imprese associate, ha individuato in Civitanova un crocevia importante per la copertura dei territori del maceratese, del fermano e dell’anconetano".

Chiara Marinelli