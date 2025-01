Nek sul palco accende l’estate portorecanatese

Porto Recanati cala già il primo grande nome che animerà la stagione estiva. Si tratta del famoso cantante e cantautore italiano Nek, al secolo Filippo Neviani, che si esibirà il 25 luglio sul palco dell’arena Gigli.

Dopo un inizio di anno straordinario con il successo e il riscontro televisivo come conduttore della quarta edizione di "Dalla strada al palco" su Rai Uno, Nek è pronto a riabbracciare live il suo pubblico con il suo tour "Nek hits – Live 2025". Sarà protagonista di un’attesissima serie di concerti tutti da cantare, previsti per questa estate.

A salire sul palco sarà un vero e proprio power trio insieme con Nek, che suonerà anche il basso, accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, per un live dove l’essenza del suono e della musica saranno al centro di tutto. Durante il tour, Nek ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come "Laura non c’è", "Fatti avanti amore", "Lascia che io sia", "Almeno stavolta", "Se io non avessi te", "Unici", "Sei grande", "Se una regola c’è", la cover di "Se telefonando", eseguita per la prima volta sul palco del festival di Sanremo nel 2015, e ancora "Sei solo tu", "Uno di questi giorni", "Ci sei tu" e "E da qui" e tante altre.

Nell’attesa dell’estate, Nek tornerà live per tre appuntamenti in programma all’estero: il 7 marzo sarà a Malta, il 4 aprile ad Austin (in Texas, negli Stati Uniti) e il 31 maggio infine in Estonia.

I biglietti per i concerti, compreso quello in programma all’Arena Gigli di Porto Recanati, sono già in vendita sul circuito online di TicketOne. Lo spettacolo sarà un appuntamento di grande richiamo per l’estate.