Nella basilica di San Venanzio l’addio a Daisy Ronconi

È stato fissato per domani alle 10.30 alla basilica di San Venanzio, a Camerino, il funerale di Daisy Ronconi (nella foto), mamma di 37 anni che giovedì mattina aveva perso la vita dopo essersi schiantata con la sua Lancia Ypsilon contro un fuoristrada sulla Carrareccia, a Macerata. Originaria di Urbisaglia, viveva da tempo a Camerino con il compagno Francesco e la loro piccola, una bambina di 7 anni. Lavorava nella casa di riposo "A. Chierichetti" di Gagliole da tre anni (tramite Cooss Marche) come operatrice sociosanitaria. La camera ardente sarà allestita oggi pomeriggio, dalle 14, alla Casa Funeraria Malasisi, dove alle 18 sarà celebrato il rosario. Lascia nel dolore i genitori Elisa e Giovanni, ai fratelli Sonny e Christian (di cui uno gemello). Ieri è stata effettuata l’autopsia all’ospedale Torrette, dove la Ronconi era stata portata in eliambulanza e dove era deceduta poco dopo l’incidente. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi per lei.