I neosposi da Papa Francesco: “Un’emozione indimenticabile”

Macerata, 22 settembre 2024 – “Il Papa ha salutato tutte le coppie, quando ci ha stretto la mano è stata un’emozione fortissima. È una cosa che ricorderemo per sempre”. Una grande emozione ha travolto la coppia di medici neosposi Maria Eleonora Leombruni e Cristiano Felicetti (convolati a nozze lo scorso 8 giugno), ricevuti da Papa Francesco mercoledì scorso a seguito della tradizionale udienza in piazza San Pietro. Con loro altre cento coppie provenienti da ogni angolo del mondo, tutti vestiti a nozze come a rivivere il grande giorno.

“Una nostra amica del Movimento dei Focolari, in contatto con delle suore laiche a Roma, ci aveva informato della possibilità di andare dal Papa. Abbiamo accettato subito – racconta la maceratese Leombruni –. Dopo corse e preparativi, siamo arrivati in piazza e ci siamo seduti insieme a moltissime altre coppie provenienti da tutto il mondo”.

Terminata l’udienza, è stato il momento dell’incontro ravvicinato con il Papa. “È stata un’emozione inspiegabile, intorno a noi piangevano tutti e alla fine ci siamo emozionati anche noi – continua Leombruni –. È stato bellissimo vedere il Papa salutare tutte le coppie, una alla volta, fermarsi a parlare con loro e dare la sua benedizione. Arrivato da noi, ha salutato prima mio marito e poi mi ha stretto la mano, si è interessato di come stavamo e del nostro lavoro, essendo entrambi medici, e dopo averci benedetto ci ha regalato un santino con dietro una preghiera”. E aggiunge: “Una volta rientrati a casa eravamo ancora sulle nuvole, soprattutto perché è un’esperienza sul momento molto difficile da realizzare. Dopo il saluto che il Papa ci ha dedicato, ho subito iniziato a piangere per il sentimento fortissimo che quell’incontro mi aveva lasciato”.