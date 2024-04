Neve d’aprile sui Monti Sibillini: "Ce n’è più ora che a gennaio, riaprono gli impianti di risalita"

La neve imbianca le montagne del Maceratese come d’inverno. Quella neve che è tanto mancata nel periodo invernale si è fatta vedere a partire da giovedì e ha regalato un buongiorno insolito nei comprensori sciistici nel cuore dei Monti Sibillini. Gli amanti della montagna ne approfitteranno sicuramente per riempirsi gli occhi di quel bianco che nel periodo invernale è stato latitante. Mentre i gestori degli impianti stanno facendo il possibile per aprire quello che si può, anche se va tenuto bene a mente che è aprile e che le temperature sono comunque alte. Ma si preannuncia, comunque, una domenica di pienone in montagna, tra slittini e passeggiate.

"Ci stiamo attrezzando per aprire gli impianti – ha detto il responsabile degli impianti di Sassotetto a Sarnano, Mario Nannerini –. Sono caduti venticinque centimetri circa di neve, che però ha una quantità di acqua elevata. E per questo non è l’ideale per sciare. Ci stiamo comunque attrezzando per aprire alcuni impianti, come il tappetino del campo scuola. Stanotte inizieremo anche con il battipista, vedremo come saranno le temperature nella notte. Non ci aspettavamo questa neve, ma è nostra intenzione aprire gli impianti. Considerata la mancanza di neve di questo inverno, siamo sicuri che gli amanti della montagna verranno a trovarci nelle strutture del nostro comprensorio. In quindici anni che mi occupo di impianti non ho mai visto un inverno anomalo come questo. Non ci sono state neppure le condizioni per l’innevamento artificiale". Sulle pagine social tutti gli aggiornamenti sulle aperture. "La natura ci ha regalato una coda d’inverno e noi siamo pronti a cogliere l’occasione – si legge sulla pagina Facebook di Sarnanoneve –. Questo fine settimana gli impianti saranno operativi per regalarvi un week-end fuori stagione con il campo scuola pronto ad accogliere i più piccoli per una giornata di gioco sulla neve. Non perdete l’opportunità di godervi quest’ultimo saluto dell’inverno".

Stesso entusiasmo anche a Bolognola e Frontignano. "Vi aspettiamo oggi e domani dalle 10.30 alle 18.30 con la seggiovia e il rifugio per fare una bella passeggiata nella neve e godere del panorama innevato", si legge sulla pagina Facebook di Frontignano. "Caduti nella notte tra i trenta e i quaranta centimetri di neve fresca, la nevicata più abbondante di tutta la stagione – si legge, infine, sulla pagina Facebook di BolognolaSki –. Apertura del tapis roulant Scoiattolo a servizio del campo scuola e tapis roulant Madonnina a servizio dell’area bob e slittini. Domani prevista l’apertura anche della sciovia Castelmanardo con le piste n.4-5-6 e collegamenti con il parcheggio".