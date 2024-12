’No inceneritore’, tanti all’incontro sul tema a Casette Verdini

Molto partecipato, nei locali della parrocchia di Casette Verdini a Pollenza, l’incontro pubblico "No inceneritore" organizzato dall’associazione Nuova Salvambiente in collaborazione con Plastic free Marche, Marche a rifiuti zero e Italia nostra. "La sala piena e le persone in piedi hanno dimostrato la grande attenzione della popolazione su questa tematica, nonché la preoccupazione in merito alla possibile realizzazione di un inceneritore regionale al Cosmari", spiegano i promotori. Dopo il saluto del presidente Emanuele Acciarresi, l’ingegnere Sandro Bisonni ha illustrato le novità che si introdurranno con l’adozione del nuovo piano regionale dei rifiuti che la giunta Acquaroli si appresta ad approvare, mentre Leonardo Puliti (nella foto), referente regionale Plastic free, ha trattato il tema della sovrapproduzione della plastica nonché le politiche virtuose per la riduzione, il riuso e il riciclo della stessa.

Presenti in sala anche il sindaco di Pollenza, che si è dichiarato contrario alla realizzazione di un inceneritore, il consigliere provinciale Narciso Ricotta e Renzo Borroni della fondazione Giustiniani Bandini. Nuova Salvambiente ha lanciato un appello a tutti i cittadini e ai sindaci della provincia "affinché si uniscano attivamente alla lunga battaglia che si prospetta, osservando che solo con l’aiuto di tutti si potrà realmente sperare di bloccare questo eco-mostro". "Come associazione ambientalista – conclude – siamo determinati a non mollare nemmeno di un millimetro su questo tema, lo abbiamo sconfitto in passato e possiamo farlo di nuovo".