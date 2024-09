"Noi punto di riferimento dell’entroterra"

Famiglie, giovani, ricostruzione, fondi per il completamento delle opere, ambiente, sicurezza, valorizzazione dei beni culturali e sostegno alla candidatura Unesco del paesaggio della Sinclinale Camerte sono i principali obiettivi che il sindaco di Matelica Denis Cingolani (foto) ha presentato nel documento per le linee programmatiche di mandato, votato in consiglio. "Dopo anni segnati da sfide importanti – ha dichiarato Cingolani –, ora dobbiamo guardare al futuro in modo propositivo lavorando, maggioranza e minoranza, per una città più vivibile e prospera, per dare a Matelica quella centralità dovuta come punto di riferimento dell’alto maceratese. Un ruolo ambizioso ma raggiungibile, dove il cittadino sarà al centro di tutto e Matelica dovrà essere al passo con i tempi, con un ambiente sano e sicuro, ascoltando proposte e desideri dei giovani". Critica la minoranza: il capogruppo Marcello Catena ha parlato di "un copia-incolla delle promesse elettorali. Seppur comprensibile che siano coerenti, quelle servono per raccogliere voti, mentre le linee programmatiche dovrebbero essere più esaustive. Come rivitalizzare Matelica e il centro? Che vocazione ha Matelica, vendere il vino o diventare una città turistica tramite il vino? L’unica speranza è il turismo che potrà riportare sviluppo".

Matteo Parrini