Note di solidarietà: "No Time" in concerto a Civitanova al Varco sul mare

Una serata con le più belle canzoni di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. L’appuntamento è per domani, dalle 21.15 al Varco sul mare, per il concerto "Che fantastica storia è la vita" a cura dei No Time, organizzato dall’Avis comunale di Civitanova, in collaborazione con Aido intercomunale di Civitanova e Montecosaro e Admo Civitanova, con il patrocinio del Comune e dell’Azienda Teatri. Per l’occasione verranno allestiti degli stand con materiale informativo delle tre associazioni e chi vuole potrà lasciare un’offerta libera. Il gruppo No Time nasce dal desiderio di unire l’esperienza di musicisti conosciuti e affermati a livello locale, creando un’ensemble vocale e musicale armonioso e accattivante. Voce portante del gruppo è Angelo Carassai, alle tastiere Marco Coppa, al pianoforte Giorgio Palombini, alle chitarre Mirko Labellarte, alla chitarra classica e voce Antonio Aprea, al basso Fabrizio Basilici, alla batteria Diego Vitaioli. Ai cori Romina Fontanella e Stefania Brunelli. Ingresso libero fino a esaurimento posti.