Nuova luce per accendere le fonti storiche. E ora la guida turistica è scritta anche in inglese

Nuova luce per le fonti storiche di Corridonia. È stata affidata a un professionista del light design la stesura di uno studio illuminotecnico, per programmare un intervento di illuminazione di alcune fonti cittadine al fine di renderle maggiormente fruibili alla cittadinanza ma non solo, e per evidenziarne i dettagli architettonici, trasformando il contesto in cui sono inserite. L’iniziativa rientra in "Le fonti del benessere - Maestria ed eccellenze", il progetto mirato al turismo lento e già finanziato dalla Regione, che prevede tra le altre cose l’ideazione di un itinerario specifico dedicato proprio alle acque di Corridonia. L’amministrazione comunale si era già attivata affidando lo sviluppo dell’iniziativa alla società Expirit, un progetto in cui sono coinvolti anche gli operatori economici locali.

"Nell’ambito della valorizzazione del nostro patrimonio, stiamo portando avanti il recupero delle fonti antiche che saranno anche oggetto di specifici percorsi turistici – ha spiegato l’assessore al turismo Massimo Cesca (nella foto) –. Oltre che nel progetto sul turismo lento, il percorso sulle acque ricade inmaniera significativa anche all’interno del progetto “La bellezza in bicicletta“, che prevede il potenziamento del cicloturismo. Entro ottobre saranno presentati tre itinerari. Poi è in fase di ultimazione la guida turistica che è stata completamente rivisitata – ha sottolineato –. Questo è stato possibile poiché abbiamo attinto dai tanti documenti presenti nel nostro archivio storico. Per la prima volta, la guida sarà in italiano e in inglese, e sarà disponibile in formato digitale. Un lavoro articolato che abbiamo intrapreso ex-novo, e ogni percorso è stato pensato come potenzialmente ampliabile in modo da arricchire la nostra offerta turistica, ovviamente saranno indicate anche le fonti storiche".

Diego Pierluigi