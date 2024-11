Offese sui social contro l’ex marito, una 58enne alla sbarra

Pedina l’ex marito e la sua attuale compagna, li umilia e pubblica post su Facebook chiamando lui delinquente e lei prostituta. Sotto accusa per stalking una 58enne civitanovese.

I fatti di cui è accusata risalgono al periodo che va dal 2018, anno in cui è avvenuta la separazione dal marito, pure lui di 58 anni, fino all’aprile 2023. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale dal pm Stefania Ciccioli, dopo la fine del matrimonio la 58enne avrebbe compiuti atti persecutori nei confronti dell’ex marito. La donna avrebbe pubblicato su Facebook decine e decine di post ritenuti diffamatori nei confronti del suo ex, apostrofato come delinquente, idiota, animale, e rivolgendogli frasi come "hai perso tutto per una prostituta". Post che indirizzava, a volte, anche alla nuova compagna del suo ex marito, umiliando entrambi pubblicamente. La donna si sarebbe anche appostata nelle zone frequentate dall’ex marito e dalla sua compagna. Comportamenti, sempre secondo l’accusa, reiterati nel tempo, che avrebbero creato stati di ansia nel 58enne, anche per gli insulti rivolti alla sua nuova donna. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza preliminare davanti al giudice Giovanni Manzoni. L’imputata nega ogni accusa; per lei l’avvocato Sergio Del Medico ha chiesto il processo con il rito abbreviato e l’udienza è stata rinviata al 5 febbraio. Il suo ex marito, che si è costituito parte civile al processo, è assistito dall’avvocato Patrizia Palmieri.

